Maior abertura da China trará grandes benefícios para recuperação econômica global, diz chanceler ao Fórum Econômico Mundial

247 - A China vem fechando parcerias econômicas e estratégicas ao redor do mundo, como no Irã, Síria, Nicarágua e em diversos países africanos. O chefe do MI6, instituição da espionagem internacional de Londres, acusa o país asiático de "amarrar" países a dívidas. O Ministério das Relações Exteriores chinês rejeita veementemente as acusações. Nesta quarta-feira (19), reforçou o ministro Wang Wi ao Fórum Econômico Mundial, conforme matéria da agência Xinhua:

Xinhua - O desenvolvimento de alta qualidade da China e uma maior abertura trarão grandes benefícios para a recuperação econômica global, disse o conselheiro de Estado chinês e ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, nesta segunda-feira.



Wang fez os comentários aos repórteres após o discurso do presidente chinês Xi Jinping na sessão virtual do Fórum Econômico Mundial de 2022 no início do dia.



Observando que o mundo entrou em uma nova era de turbulência e mudanças, demonstrada pelo momento instável da recuperação econômica global e um aumento acentuado da incerteza, Wang disse que todas as partes compartilham aspirações comuns para promover a recuperação pós-pandemia e, ao mesmo tempo, enfrentam vários novos desafios.



Referindo-se à declaração de Xi de que "uma forte confiança e cooperação representam o único caminho certo para derrotar a pandemia", Wang destacou que a China sempre desempenhou um papel de liderança na cooperação internacional na resposta à Covid-19 e na promoção da distribuição justa de vacinas.



Diante de crises entrelaçadas e o constante surgimento de novas vulnerabilidades, cinturões de pobreza e fontes de turbulência, Wang disse que um sistema de governança global mais justo, justo e racional servirá como uma garantia poderosa para uma recuperação global estável.

Wang disse que uma recuperação econômica em um ou vários países não representa uma recuperação global real, e todas as economias em um mundo globalizado são interdependentes e seus interesses são integrados.



Em seu discurso, Xi instou as principais economias a "aumentar a transparência das políticas e o compartilhamento de informações" e pediu aos principais países desenvolvidos que "administrem as repercussões das políticas e evitem impactos severos nos países em desenvolvimento". Wang disse que, com essas palavras, o líder chinês apontou a direção certa para as reformas da governança global.



Observando que os países em desenvolvimento foram severamente impactados pela pandemia de Covid-19 e a lacuna entre o Norte e o Sul está sendo ampliada, Wang disse que o discurso de Xi mostra o senso de responsabilidade da China como um país importante e demonstra ao mundo que a China sempre foi um contribuidor leal para o esforço global de desenvolvimento.



Sobre desenvolvimento pacífico e cooperação ganha-ganha, Wang disse que o discurso de Xi expressou a aspiração comum da maioria dos países em se opor à "nova Guerra Fria" e à divisão do mundo. Isso mais uma vez demonstra que a China está do lado certo da história e do lado da equidade e justiça internacional", acrescentou Wang.

