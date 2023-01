Mais de mil fundos de investimento foram afetados pela fraude de Lemann, Sicupira e Telles nas Americanas

Apoie o 247

247 – A fraude contábil de R$ 20 bilhões nas Americanas, que tem como principais controladores os bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, afeta negativamente 1057 fundos de investimento no Brasil. "Após serem descobertas 'inconsistências contábeis' de R$ 20 bilhões nos balanços da Americanas (AMER3) na última quarta-feira (11), o mercado tem observado de perto as ações da varejista em função dos efeitos em outros ativos. Os papéis da companhia apresentam desvalorização de mais de 90% desde a revelação do rombo", aponta reportagem de Artur Nicoceli , do einvestidor.

"Segundo um levantamento realizado pelo Economatica, a pedido do E-Investidor, 1.057 fundos (588 de ações e 469 de debêntures) têm a Americanas na composição das suas carteiras", acrescenta o jornalista. Ontem, os bilionários contrataram a firma Rothschild para organizar o calote aos credores .

