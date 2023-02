Manifesto de economistas contra taxa de juros alta chega a 3.680 assinaturas

Apoie o 247

247 - Chegou a 3.680 assinaturas o manifesto para pedir queda nos juros lançado nos últimos dias por nomes como Luiz Carlos Bresser-Pereira, Paulo Nogueira Batista Jr., Luiz Gonzaga Belluzzo e Luciano Coutinho.

O documento dá razão a Lula em suas críticas ao Banco Central. Segundo os signatários, a taxa de juros está em níveis inaceitáveis e tem sido mantida exageradamente elevada.

"A superação dos desafios brasileiros só pode ser alcançada com uma nova política econômica, promotora de crescimento e prosperidade compartilhada. A razoabilidade da taxa de juros é uma condição indispensável para a normalidade econômica. Sem isso, os investimentos perderão para as aplicações financeiras e as remunerações do trabalho e da produção vão perder para a especulação", diz o texto.

"O manifesto mostra que há amplo apoio ao questionamento da política de juros, das metas de inflação e da chamada independência do Banco Central. Com as suas declarações sobre esses temas, Lula está indo na direção certa, no meu entender", diz Paulo Nogueira Batista Jr., de acordo com informações divulgadas pela coluna Painel S.A. da Folha de S.Paulo.

Por sua vez, o ex-ministro da Fazenda Bresser-Pereira considera o atual patamar de juros uma violência contra os investidores.

