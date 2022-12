Mercado financeiro eleva a 12% projeção para Selic em 2023

Apoie o 247

Reuters - O mercado elevou sua projeção para a Selic em 2023, prevendo que a taxa básica de juros fechará o ano em 12%, ante 11,75% previsto há uma semana, com a expectativa de que o Banco Central terá menos espaço para reduzir o aperto monetário após fechar este ano com a taxa em 13,75%.

Relatório Focus do Banco Central com a compilação das expectativas de analistas do mercado divulgado nesta segunda-feira também apontou uma elevação marginal das projeções para a inflação no ano que vem, para 5,23%, de 5,17% antes --acima do teto da meta de 4,75% de 2023. A projeção para os preços administrados no período aumento para 6,53%, de 6,23% antes.

Para 2024, a expectativa para o IPCA aumentou para 3,60%, ante 3,50% há uma semana.

Os movimentos das projeções vieram após a divulgação na semana passada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) de dezembro, que subiu 0,52%, em linha com o esperado, e acumulou em 12 meses avanço de 5,90%.

Ainda na semana passada, o Congresso Nacional promulgou a PEC da Transição, que autorizou um aumento do teto de gastos no ano que vem em 145 bilhões de reais. Analistas do mercado temem que o estímulo fiscal possa dificultar o controle inflacionário.

