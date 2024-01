Mercado reforça apostas na valorização do real após superávit recorde em 2023

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O resultado expressivo da balança comercial brasileira, que atingiu um superávit de US$ 9,4 bilhões em dezembro, surpreendendo as estimativas dos analistas da Bloomberg, tem impulsionado a confiança de investidores na valorização do real. No acumulado de 2023, o Brasil registrou um superávit comercial de US$ 98,8 bilhões, o maior em mais de 30 anos e bem acima dos US$ 61,5 bilhões de 2022.

O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a significância do superávit e expressou a expectativa do governo de um aumento nas exportações em 2024, alcançando US$ 348 bilhões. A notícia chega em um momento oportuno para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que enfrenta desafios econômicos em meio à perspectiva de desaceleração e queda na arrecadação para financiar seu ambicioso plano de investimentos, segundo aponta reportagem da Bloomberg, reproduzida pelo Valor.

continua após o anúncio

O sucesso nas exportações, impulsionado principalmente pelos setores de petróleo e agricultura, reflete a mudança estrutural percebida por gestoras como a SPX Capital, que aposta em superávits robustos nos próximos anos. A Verde Asset Management e a XP também manifestaram otimismo em relação ao real, considerando superávits anuais de US$ 100 bilhões como potencial "novo normal" para o país.

A XP revisou suas estimativas cambiais, reduzindo a projeção para o câmbio de R$ 4,85 para R$ 4,70, baseando-se na previsão de uma balança forte e na expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve dos EUA. Rodolfo Margato, vice-presidente de pesquisa econômica da XP, prevê um superávit de US$ 86 bilhões em 2024, destacando o impacto positivo dos investimentos em petróleo e do ganho de produtividade no agronegócio.

continua após o anúncio

A ascensão das exportações de petróleo e soja, principais componentes da balança comercial, reflete os investimentos realizados no setor petrolífero e os ganhos de produtividade no agronegócio. O aumento de 14,4% no valor das exportações de soja em 2023, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, evidencia a relevância do setor.

As perspectivas positivas da balança comercial brasileira refletem não apenas fatores cíclicos, mas também elementos permanentes e estruturais que favorecem a produção de petróleo, soja e milho. O Brasil colhe os frutos dos investimentos e da eficiência no setor, consolidando sua posição como relevante fornecedor global de commodities.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: