Metade dos brasileiros são contra privatizações, diz pesquisa

247 - Apesar da defesa das privatizações feita por Jair Bolsonaro (PL) e pela equipe econômica comandada pelo ministro Paulo Guedes, 49% dos brasileiros rejeitam o repasse das estatais, como a Petrobrás e Eletrobrás, às mãos da iniciativa privada.

Segundo a pesquisa anual “A cara da democracia”, 38% se mostram favoráveis à privatização e 4% dos entrevistados responderam “depende” à questão. Outros 8% disseram não saber.

Segundo análise do blog Pulso, do jornal O Globo, a pesquisa aponta que o discurso em defesa da privatização não consegue apoio junto às camadas mais populares.

“Dentre os que têm renda mensal familiar de até dois salários mínimos, 36% são a favor, e 48%, contra. A única faixa de renda que se mostrou ligeiramente mais favorável é a que recebe acima de cinco salários mínimos: 47%, número quase na margem de erro – 44% neste estrato são contrários”, ressalta a reportagem.

Em nível regional, o discurso privatista encontra apoio apenas no Sul do país, onde 46% disseram ser favoráveis ao tema, ante 40% dos que são contrários. No Nordeste, somente 35% são a favor, enquanto 54% são contra, uma diferença de 19 pontos percentuais.

