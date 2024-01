Ministro da Agricultura promete medidas para debelar crise do agro

Apoie o 247

247 – O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, alertou para a iminência de uma crise no agronegócio devido à quebra na safra de grãos, aos preços baixos das commodities e aos custos ainda elevados de produção. Em entrevista ao Estadão/Broadcast, Fávaro destacou que o governo está atento à situação e tomará medidas antes que a crise se instale.

Fávaro ressaltou que o cenário atual pode se agravar, mas assegurou que o governo está preparado para enfrentar a crise. Medidas emergenciais incluem crédito, renegociação de dívidas e apoio à comercialização. O ministro expressou otimismo em relação à reformulação do seguro rural e ao programa de conversão de pastagens degradadas.

As ações do governo visam antecipar-se aos problemas e evitar inadimplência e recuperações judiciais por parte dos produtores. Fávaro destacou a sensibilidade do presidente Lula em relação à situação e a necessidade de medidas preventivas.

