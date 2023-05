Miriam Leitão: governo acerta com Galípolo no Banco Central

Apoie o 247

247 — O governo federal "acertou na escolha" de Gabriel Galípolo para ser diretor de política monetária do Banco Central, segundo a jornalista Miriam Leitão em sua coluna no jornal O Globo. Galípolo, atual secretário executivo do Ministério da Fazenda, tem "vasta experiência em política monetária" e em trabalhar no mercado financeiro, além de ter "capacidade de diálogo" tanto com o governo quanto com o Banco Central.

"A indicação de Galípolo não mudará a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a taxa Selic", mas pode acrescentar "uma visão alternativa sobre a taxa de juros" aos debates que ocorrem antes da decisão. É importante destacar que Galípolo não é um "militante partidário", tendo vindo do mercado financeiro e mantido um "bom relacionamento com a autoridade monetária", como contou a própria Miriam Leitão em sua coluna.

Além disso, Galípolo já chega em meio a uma expectativa de que, em 2024, quando vencer o mandato de Roberto Campos Neto, possa ser indicado pelo governo Lula para a presidência do BC. A outra diretoria anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, será ocupada por Ailton Aquino, servidor de carreira do BC, que terá o desafio de lidar com a fiscalização do mercado de ouro, papel do BC, em um momento em que o Supremo revogou a presunção de boa fé na comercialização do metal no Brasil.

Para o cargo de secretário-executivo, Haddad escolheu Dario Durigan, ex-assessor do ministro na prefeitura de São Paulo. Segundo Miriam Leitão, Durigan tem um perfil mais parecido com outros integrantes da equipe econômica, o que pode representar uma perda da "riqueza do olhar" que Galípolo levava para a equipe do Ministério da Fazenda.

Em suma, a indicação de Gabriel Galípolo como diretor de política monetária do Banco Central é vista como um acerto pelo governo federal e pode trazer "uma visão alternativa" para os debates do Copom.

