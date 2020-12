Morre o banqueiro Joseph Safra

Homem mais rico do Brasil e banqueiro mais rico do mundo, Joseph Safra morreu aos 82 anos edit

247 - O banqueiro e fundador do Grupo Safra, Joseph Safra, morreu nesta quinta-feira (10), em São Paulo, aos 82 anos. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do Banco Safra, ele morreu de causas naturais.

Este ano, segundo a revista Forbes, Safra superou o empresário Jorge Paulo Lemann e se tornou o homem mais rico do Brasil, com uma fortuna estimada em R$ 119,08 bilhões. Ainda de acordo com a publicação, ele ocupava o posto de banqueiro mais rico do mundo.

Segue a íntegra da nota do banco:

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento, nesta data, do Sr. Joseph Safra, aos 82 anos, de causas naturais.

Seu José, como era chamado pelos mais próximos, nasceu em 1938 no Líbano e imigrou para o Brasil na década de 60, para dar continuidade aos negócios de seu pai, construindo os sólidos alicerces do Grupo Safra, mais conhecido no Brasil como Banco Safra.

Em 1969, casou-se com Vicky Sarfaty, com quem teve 4 filhos e 14 netos. Sempre foi um marido e pai muito carinhoso e sempre se preocupava com todos. Adorava brincar com os netos, sempre contando histórias de seus antepassados, transmitindo valores, tradição e cultura.

Homem afável e perspicaz, dedicou sua vida à família, aos amigos, aos negócios e causas sociais. Foi um grande banqueiro, um verdadeiro empreendedor que construiu o Grupo Safra no mundo, obtendo sucesso por sua seriedade e visão de negócios. Foi um grande líder e muito respeitado dentro e fora da organização.

Viveu uma vida exemplar, simples e reservada, sem ostentação, longe da exposição geral. Sempre dizia ter muito orgulho da cidadania brasileira e de torcer pelo Corinthians.

Ao longo da vida foi um amante das artes e um grande filantropo, sempre empenhado em manter a tradição de devoção a causas dignas, uma marca distintiva dele. Ajudou muitas pessoas e apoiou inúmeras causas sociais, religiosas e culturais, tais como a construção e reforma de hospitais, creches, museus e templos religiosos de todas as fés. Tinha uma enorme responsabilidade para com a sociedade.

Liderou com coragem, sabedoria e determinação. Semeou profundas raízes de altruísmo, comprometimento e excelência.

O conhecimento liberta. Saiba mais