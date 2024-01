Musk pede barreiras comerciais contra empresas chinesas de carros elétricos, como a BYD

Apoie o 247

Reuters – O CEO da Tesla, Elon Musk, alertou na quarta-feira que as fabricantes chinesas de automóveis representam uma ameaça significativa aos concorrentes ocidentais na ausência de barreiras comerciais. Musk enfatizou a vantagem competitiva das fabricantes chinesas de veículos elétricos (VEs), destacando em particular a BYD, em meio aos crescentes esforços de expansão global.

A declaração ocorre após a BYD ultrapassar recentemente a Tesla como a principal fabricante mundial de VEs no último trimestre, apesar dos substanciais cortes de preços da Tesla até 2023. Musk reconheceu a destreza competitiva das fabricantes chinesas de carros, afirmando que elas poderiam "demolir" a maioria dos concorrentes globais, dependendo do estabelecimento de tarifas ou barreiras comerciais.

Em resposta às observações de Musk, o Ministério das Relações Exteriores da China, durante uma coletiva de imprensa regular na quinta-feira, expressou desconhecimento dos relatórios, mas defendeu um "ambiente de negócios justo, justo e aberto".

As preocupações de Musk derivam de uma guerra de preços iniciada no ano passado para atrair consumidores impactados por altos custos de empréstimos, resultando em margens comprimidas e preocupações dos investidores. Embora Musk tenha confirmado o plano da Tesla de produzir um crossover compacto mais acessível até meados de 2025, as fabricantes chinesas de VEs estão expandindo rapidamente, concentrando-se na eficiência de custos e em cadeias de suprimentos robustas.

Apesar do impulso chinês para aumentar as vendas no exterior, as fabricantes chinesas de carros enfrentam desafios no mercado dos EUA devido à baixa conscientização da marca e preocupações com a confiabilidade, durabilidade e segurança. Spencer Imel, da Lansgton, enfatizou que as empresas chinesas de VEs precisam abordar essas questões para ganhar terreno nos EUA.

As declarações de Musk coincidem com as eleições presidenciais nos EUA, onde o presidente Joe Biden expressou preocupações sobre a dominação da China no mercado de VEs. O ex-presidente Donald Trump, favorito à indicação republicana, defendeu tarifas mais fortes sobre as importações chinesas.

