‘Não podemos gastar mais do que a gente ganha, mas também temos que cuidar dos mais pobres’, diz Lula

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que sabe da necessidade de manter a responsabilidade fiscal, mas ressaltou que isso também implica em “cuidar do povo mais pobre”.

“Sabemos que temos que ter responsabilidade. Não gastar mais do que a gente ganha. Mas eu também sei que temos que cuidar do povo mais pobre. E por isso eu digo para vocês que nós vamos recuperar o Brasil”, disse Lula neste sábado (19), durante um encontro com a comunidade brasileira no Instituto Universitário de Lisboa, em Portugal, segundo o Metrópoles.

Na sexta-feira (18), Lula já havia afirmado que “não há razão para ter medo” sobre a política fiscal que será adotada em seu futuro governo. As declarações do petista foram feitas após o mercado financeiro reagir negativamente a uma fala sua de que é preciso pensar na responsabilidade social, além da questão fiscal.

