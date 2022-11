"Não temos espaço para testes na equipe econômica", diz presidente do Bradesco

Apoie o 247

247 – O presidente Octavio de Lazari, presidente do Bradesco, um dos maiores bancos do Brasil, afirma que o Brasil não tem espaço para testes e experimentos na área econômica. “O grande desafio desse governo é equilibrar o social com o fiscal, dando sinais claros de que vai continuar, de alguma forma, apoiando as pessoas mais carentes, mas, por outro lado, vai propiciar uma atratividade maior para investimentos das outras partes do mundo”, disse ele, durante evento do Estado de S. Paulo e da agência Broadcast.

"O governo tem mapeado o tamanho dessa necessidade fiscal para continuar a fazer o pagamento do Auxílio Brasil ou seja lá o nome que for dado", prosseguiu o banqueiro. Sobre a equipe econômica, ele afirmou que "o mais importante é ter técnicos competentes, seja do mundo político ou técnico", para formar essa equipe e os ministérios. "Temos de dar também um desconto, o fator tempo para esse novo governo porque eles têm bastante convicção de que a escolha da equipe, dos ministros, é muito importante que seja extremamente acertada. Não temos espaço para testes ou experimentos, temos de estar com uma equipe bastante engajada, sabendo exatamente quais são os problemas e desafios do Brasil e quais os caminhos que temos de tomar para melhorar ou resolver esses problemas", acrescentou.

