Nassif: destruição de políticas públicas derrubou o setor automobilístico no Brasil

Jornalista Luis Nassif diz que o motivo do fechamento de indústrias automobilísticas no Brasil, como a da Ford, "não é a falta de reformas: é a destruição de políticas públicas já consolidadas, desmontadas com o aval ou o silêncio de economistas ideológicos" edit

247 - "A Ford saiu do Brasil porque o mercado de consumo murchou. Simples assim", escreve Luis Nassif em análise publicada no jornal GGN. "Poderia alegar que, com as mudanças que ocorrem no mercado mundial, ela não encontrou no Brasil o ambiente para o desenvolvimento necessário dos produtos. Balela!", acrescenta.

"Em outros tempos, a Ford montou parcerias com o IPT e desenvolveu modelos híbridos de boa tecnologia. O IPT continua lá, a Politécnica, as Fundações de Amparo à Pesquisa, a COPPE. Por que não repete a parceria? Porque desde o governo Temer tem ocorrido um desmonte das políticas científico-tecnológicas. Ou seja, não é a falta de reformas: é a destruição de políticas públicas já consolidadas, desmontadas com o aval ou o silêncio de economistas ideológicos", diz. "O ponto central da história é a queda do mercado interno".

Leia a íntegra no Jornal GGN

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.