Nath Finanças, padre Júlio Lancelotti e Luiza Trajano: veja integrantes do Conselhão de Lula

247 - A youtuber e influencer de economia Nath Finanças, o padre Júlio Lancelotti, a cantora Bela Gil e as empresárias Luiza Trajano (dona do Magalu) e Leila Pereira (presidente do Palmeiras e da Crefisa) são alguns dos 240 nomes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o chamado 'Conselhão' do presidente Lula (PT).

O grupo teve sua primeira reunião no novo governo do presidente petista nesta quinta-feira (4), onde Lula voltou a criticar as abusivas taxas de juros determinadas pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) .

Sou a nova conselheira do Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República.💙 pic.twitter.com/g5MX4uPgwP — Nath Finanças 💰 (@nathfinancas) May 4, 2023

Vale destacar que o Conselhão não tem o poder de tomar decisões, mas é um relevante espaço de articulação política que agrega pessoas importantes, como representantes do setor financeiro, empresários e influenciadores.

Além dos nomes já citados, também são alguns dos membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, de acordo com o jornal Estadão:

Josué Gomes da Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)

Luiz Carlos Trabucco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco

a socióloga Neca Setubal, herdeira do Itaú Unibanco

o presidente da Cosan, Rubens Ometto

Eraí Maggi, empresário do ramo da soja

Ayala Ferreira, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Walfrido dos Mares Guia membro do conselho de administração da Cogna Educação

José Seripieri Filho

Advogados Walfrido Warde e Marco Aurélio de Carvalho, do Grupo Prerrogativas

