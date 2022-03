Nelson Barbosa: economia está estagnada há quatro anos e o motivo não é a guerra

Apoie o 247

247 – "A economia brasileira começou o ano estagnada. Segundo o índice IBC-Br divulgado nesta quinta (17), a atividade econômica voltou ao nível pré-Covid, que, por sua vez, é praticamente o mesmo do início de 2018 (como me lembrou o economista Ricardo Barboza). Traduzindo do economês, a economia brasileira está 'andando de lado" há quatro anos, e não é possível colocar toda essa estagnação na conta da Covid, tampouco do recente "choque Putin'. Parte do problema vem de dois erros de política macroeconômica, cometidos em 2017, pelo time Temer", escreve o economista Nelson Barbosa, em sua coluna na Folha de S. Paulo.

"A partir de 2017, adotamos o teto Temer de gasto e começamos a tentar reduzir a despesa real per capita da União, apostando que, com isso, haveria recuperação da confiança e a economia voltaria a crescer rapidamente, puxada pelo gasto privado e

fazendo o gasto público cair em proporção do PIB. A realidade não seguiu a ideologia do time Temer", lembra o economista. "Se chegarmos a junho com inflação em 10% e Selic entre 12% e 13%, como espera o mercado, estaremos muito próximos da situação no final de 2015, ou seja, também teremos andado de lado na política monetária", finaliza.

