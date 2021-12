Nelson Barbosa explica como Moro, Dallagnol e Eduardo Cunha contribuíram para a recessão no Brasil

Pautas-bomba e Lava Jato tiveram peso importante na recessão de 2014-2016, aponta o ex-ministro da Fazenda e do Planejamento edit

247 – "Continuando minha análise dos últimos anos, além de política econômica, choques internacionais e efeitos climáticos, a Operação Lava Jato (OLJ) e as pautas-bomba de 2015 também explicam parte da recessão de 2014-16", escreve o economista Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, em artigo publicado nesta sexta-feira na Folha de S. Paulo.

"A consultoria de Gesner Oliveira estimou que a OLJ tivesse derrubado o PIB de 2015 em 2,5%. A queda total daquele ano foi de 3,5%. Já segundo estudo da CUT-Dieese, o efeito negativo da OLJ foi de 3,6% do PIB em 2014-16. A queda acumulada nos três anos foi de 6,2%", lembra Nelson. "Caso o número real se revele um quinto do estimado pela CUT-Dieese, a OLJ explica cerca de 12% da recessão de 2014-16", diz ele, antes de passar para o tema das pautas-bomba de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados.

"Já ouvi alguns 'especialistas de rede social' afirmarem que pauta-bomba é mito, pois Dilma desarmou a maioria das sabotagens fiscais da oposição. Quem diz isso é analfabeto político, pois desarmar armadilhas legislativas requer tempo e compensação orçamentária, barrando iniciativas mais progressistas. Foi isso que ocorreu em 2015. Também já ouvi alguns cínicos dizerem que pauta-bomba faz parte do 'jogo duro constitucional', pois é natural a oposição querer o 'quanto pior melhor', mas acho essa visão coisa de gente mimada que não sabe perder eleição (tucanos)", assinala.

Nelson também recorda que "o PIB voltou a crescer no segundo trimestre de 2016, fruto da estabilização do cenário internacional e das medidas de flexibilização fiscal adotadas pelo governo Dilma no final de 2015."

