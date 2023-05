Nova crise financeira nos EUA pode ser pior que a 'Crise do Crédito' de 2008

O colapso dos bancos regionais dos EUA, incluindo SVB, Signature e First Republic Banks, desencadeou temores de uma repetição da crise de 2007-2008 edit

247 - Os resgates governamentais de bancos regionais e setoriais de médio porte levantaram preocupações sobre uma nova crise econômica. O economista Mark Frost alertou sobre uma iminente depressão econômica e "estagflação" nos EUA. O colapso do Silicon Valley Bank e a aquisição do First Republic Bank pelo JPMorgan Chase são vistos como sinais de uma crise bancária cada vez mais profunda.

Frost atribuiu a causa raiz da crise à ganância, já que os bancos, depositantes e acionistas estavam todos buscando retornos mais altos do que o que era realisticamente alcançável. Ele alertou que a inflação e uma depressão afetariam mais duramente os pobres e que o Federal Reserve dos EUA está em uma posição difícil tentando combater a inflação enquanto resgata bancos com dificuldades.

O First Republic viu suas ações despencarem inicialmente em março após o espetacular colapso dos bancos Silicon Valley e Signature. Apesar das medidas tomadas pelos gigantes de Wall Street e pelos reguladores governamentais, o banco sediado em San Francisco foi à falência.

Embora a aquisição do First Republic tenha acalmado temporariamente os mercados, a imprensa dos EUA alertou que a crise não necessariamente foi evitada.

O colapso dos bancos regionais dos EUA, incluindo SVB, Signature e First Republic Banks, desencadeou temores de uma repetição da crise de 2007-2008.

A imprensa dos EUA chamou a atenção para o fato de que os três credores mencionados detinham um total de US$ 532 bilhões em ativos, o que - após ajuste pela inflação - é mais do que os US$ 526 bilhões detidos pelos 25 bancos que colapsaram em 2008.

Quinze anos atrás, o efeito dominó desencadeado pelo colapso da maior associação de poupança e empréstimo, o Washington Mutual, bem como dos bancos de investimento Lehman Brothers e Bear Stearns, levou à falência de nada menos que 500 bancos com seguro federal entre 2008 e 2015. (Com Sputnik).

