Novo Bolsa Família deve ser apresentado em fevereiro

247 — O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira, 11, para discutir o programa Bolsa Família e outros projetos. O ministro afirmou que haverá uma atualização do programa a partir de fevereiro.

Dias afirmou que haverá um pente-fino da situação. Segundo ele, das cerca de 40 milhões de famílias inscritas no cadastro único, 10 milhões estão com indício de irregularidade e 6 milhões são famílias “unipessoal”, com apenas um integrante. “Haverá entrada de quem tem direito e saída de quem está irregular”, afirmou.

O cartão com os R$ 150 adicionais para filhos menores de seis anos deve ser liberado em fevereiro, podendo ser utilizado em março, enquanto os R$ 600 do Bolsa Família já começam a ser pagos neste mês de janeiro.

Uma proposta para criar um Fundo Garantidor, focado em pessoas registradas no cadastro único, foi discutida e deve ser anunciada em breve. De acordo com Dias, seria uma ideia de Lula para priorizar e incentivar a área do empreendedorismo.

