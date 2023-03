Novo Bolsa Família vai empurrar o PIB e tirar 3 milhões da extrema pobreza

Apoie o 247

247 – O novo Bolsa Família, coordenado pelo ministro Wellington Dias, que a partir deste mês paga R$ 150 por crianças de até seis anos, além dos R$ 600 do benefício, vai potencializar o PIB brasileiro e tirar 3 milhões de brasileiros da extrema pobreza.

"O economista Daniel Duque, do Ibre/FGV, explica que, no terceiro trimestre de 2022, último dado disponível pelo IBGE, o Brasil tinha 12,47 milhões de brasileiros na pobreza extrema (renda de até R$ 208 mensais por pessoa do domicílio). Se o novo o Bolsa Família já estivesse em vigor, pelas suas contas, haveria 3 milhões a menos nessa condição. Por isso, ele estima que, neste ano, esse contingente vai recuar para 9,46 milhões de pessoas", aponta reportagem de Fernanda Trisoto e Vitor da Costa, do jornal O Globo.

"A XP estima que o Bolsa Família terá uma forte influência sobre a massa de renda disponível às famílias. Em relatório da corretora, os economistas Rodolfo Margato e Tiago Sbardelotto projetam crescimento de 3,5% do indicador neste ano. Desses 3,5%, 1,4 ponto percentual corresponde à ampliação das transferências com proteção social, no caso o Bolsa Família", acrescentam os jornalistas.

