Novo PAC Seleções investe R$ 23 bilhões em saúde, educação, esporte e cultura

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Lula (PT) revela nesta quinta-feira (7) os resultados de 16 das 27 modalidades do Novo PAC Seleções 2023. Essas modalidades, que abrangem os eixos de Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia, e Infraestrutura Social e Inclusiva, representam um investimento total de R$ 23 bilhões. As 16 modalidades em questão são executadas pelos ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Esporte, e têm como objetivo primordial a melhoria das condições de vida da população, principalmente em áreas carentes de assistência.

De acordo com os dados divulgados, foram selecionadas 6.778 obras e equipamentos em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, alcançando aproximadamente 59% dos municípios do país. O processo seletivo priorizou a cobertura de vazios assistenciais, além de considerar os critérios específicos de cada modalidade, conforme estabelecido no lançamento do programa.

continua após o anúncio

Uma das grandes novidades é o investimento em saúde, que contempla a construção de 55 novas Policlínicas Regionais, beneficiando cerca de 19,2 milhões de pessoas em todas as regiões do Brasil. Essas estruturas inovadoras visam ampliar o acesso a serviços médicos especializados, exames e pequenos procedimentos.

Além disso, o Novo PAC Seleções destaca-se pela expansão da oferta de serviços de Atenção Primária à Saúde, com a construção de 1.800 Unidades Básicas de Saúde em municípios com maior vulnerabilidade social e econômica, beneficiando aproximadamente 8,6 milhões de pessoas.

continua após o anúncio

Na área da Educação, o programa prevê a construção de 685 novas escolas de ensino fundamental e médio em tempo integral, em áreas de vulnerabilidade social, atendendo cerca de 119,7 mil estudantes. Além disso, serão construídas 1.178 novas creches e pré-escolas de Educação Infantil em tempo integral, ampliando a oferta de vagas para crianças de 0 a 5 anos em 1.177 municípios.

Outros setores beneficiados incluem transporte escolar, com investimento em 1.500 novos veículos para alunos da zona rural em 1.500 municípios; cultura, com a construção de 300 novos CEUs da Cultura; e esporte, com a construção de 240 novos Espaços Esportivos Comunitários em municípios com infraestrutura esportiva.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: