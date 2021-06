Número de super-ricos, com fortuna superior a US$ 50 milhões, cresce 24% no ano da pandemia

O relatório do banco Credit Suisse sobre a riqueza global demonstrou que o número de milionários só faz aumentar, mesmo com a tragédia da pandemia de coronavírus edit

247 - O relatório do banco Credit Suisse sobre a riqueza global demonstrou que o número de milionários só faz aumentar, mesmo com a tragédia da pandemia de coronavírus, que já matou quase 4 milhões de pessoas no mundo, meio milhão delas no Brasil. A informação é do jornal O Globo.

De acordo com o levantamento, há hoje no planeta 215 mil pessoas com patrimônio líquido acima de US$ 50 milhões (os dados foram tabulados no final de 2020). São os ultrarricos, classificados no relatório como "pessoas com altíssimo valor de mercado" (ultra high net worth, ou UHNW, em inglês).

Ou seja, são 41,4 mil indivíduos a mais do que os 173,6 mil mega-ricos com mais de US$ 50 milhões registrados um ano antes, um aumento de 23,9%. Isso já seria um aumento muito pronunciado em qualquer ano, mas é particularmente impressionante em um ano de turbulência social e econômica.

