“O modelo tradicional das imobiliárias nunca vai deixar de existir”, diz diretor da Quinto Andar

Bruno Rossini falou sobre as transformações do mercado imobiliário no programa Sociedade do Amanhã

247 – Um dos diretores da Quinto Andar, Bruno Rossini, concedeu entrevista exclusiva para a TV 247 falando sobre o cenário imobiliário brasileiro e toda transformação digital do segmento. O Grupo QuintoAndar é o ecossistema imobiliário líder na América Latina, com presença no Brasil (SEDE), Argentina, Equador, México, Panamá e Peru. Com 10 anos de atuação, possui R$ 145 bilhões em ativos sob gestão e mais de 3.500 funcionários.

As proptechs são startups voltadas para o mercado imobiliário que trazem mais agilidade por meio da tecnologia e soluções inovadoras. O episódio “Jeitos de Morar do Brasileiro” do Programa “Sociedade do Amanhã” , na TV 247, debate as novas configurações de compra, venda e aluguel de imóveis, com o aumento na preferência pela busca online desde a pandemia. O episódio também traz uma pesquisa nacional com as novas configurações familiares, o perfil de regiões e imóveis mais buscados pelos brasileiros.

Em determinado momento, a apresentadora Beatriz Bevilaqua questionou o empresário sobre o futuro das imobiliárias tradicionais. O executivo então afirmou que as imobiliárias são o grande motor deste mercado. “Apesar da gente oferecer a plataforma de aluguel direta, trabalhamos muito próximos do mercado e habilitamos as imobiliárias a se digitalizarem, porque na realidade, ninguém melhor que um corretor capacitado para auxiliar uma pessoa a encontrar o imóvel dos sonhos”.

Ele explica que a tecnologia que a Quinto Andar desenvolve potencializa o trabalho dos corretores, permitindo que eles façam o seu melhor – que é conhecer o detalhe daquela determinada rua e empreendimento. “Não queremos acabar com as imobiliárias, tiramos a pressão dos corretores para que eles possam focar no que sabem fazer - e nós intermediamos toda parte burocrática. Todas as visitas agendadas em nosso site, são realizadas por um corretor”, explicou. Assista:

