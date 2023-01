“O trabalho voltará a ser instrumento fundamental para acabar com a fome”, diz Luiz Marinho em discurso de posse

“O caminho para as mudanças trabalhistas é o da melhoria do ambiente econômico”, diz o ministro do Trabalho edit

247 - O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta terça-feira (3) em seu discurso de posse, que em pouco tempo e aliado ao Congresso Nacional será possível retomar o trabalho como “instrumento fundamental para acabar com a fome, superar a pobreza e combater todas as formas de desigualdades”.

O ministro completou dizendo que “o caminho para as mudanças trabalhistas é o de melhoria do ambiente econômico”. “É através do investimento e inovação da produção industrial, na agropecuária, no comércio, nos serviços e nas atividades do terceiro setor que vamos criar as condições para geração de novos e bons empregos e novas formas de proteção social, trabalhista e previdenciária para todos”, pontuou.

Segundo o ministro, o quadro de desmonte das políticas públicas deixado pelo governo Bolsonaro "é dramático em todos os ministérios e temos consciência das enormes dificuldades que iremos enfrentar".

Marinho também sinalizou que irá fortalecer o diálogo com os sindicatos, que foram sucateados durante o governo Temer e Bolsonaro com a reforma trabalhista.

“O ministério deve ser um agente formulador e mobilizador das políticas públicas de estímulo à produção econômica e à geração de bons empregos. o ministério também deve ser instrumento de promoção do diálogo social de maneira a fortalecer os sujeitos coletivos autônomos de representação, a valorizar a negociação coletiva, e a promover o tripartismo”, finalizou.

