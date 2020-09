Oposição vai contra uso do Fundeb para financiar o Renda Cidadã: "demagogia eleitoral"

247 - A oposição já começa a se posicionar contra o uso do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) pelo governo Jair Bolsonaro para o financiamento do novo programa social que substituirá o Bolsa Família, o Renda Cidadã, chamando o ato de "demagogia eleitoral". O governo também quer utilizar dinheiro reservado a precatórios para financiar o programa.

Líder da Minoria na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães (PT-CE) chamou de "nefasta" a ideia de rachar o Fundeb com o Renda Cidadã, pois o dinheiro reservado à educação já não é suficiente e ficará menor ainda, de acordo com o parlamentar. "O governo dá com uma mão e tira com a outra. É pura demagogia eleitoral. É querer fazer festa eleitoral com a situação de emergência sanitária e de crise aguda que o Brasil está vivendo".

O líder do PSB, deputado federal Alessandro Molon, diz que a proposta não faz sentido. "Somos favoráveis a um programa de renda básica e vamos lutar por ele. No entanto, não faz sentido se retirar dinheiro da educação dos mais pobres para financiar um programa voltado aos mesmos. O caminho é manter intactos os recursos do Fundeb, que foram conquistados a duras penas, e buscar recursos para uma renda básica na reforma tributária, que precisa fazer os super-ricos pagarem imposto no Brasil, o que não ocorre. O que fica claro é que o governo não quer tirar os recursos dos super-ricos, mas sim da educação dos mais pobres".

A deputada federal Rosa Neide (PT-MT) diz que Bolsonaro "trata a educação básica com descaso e promove um malabarismo orçamentário covarde".