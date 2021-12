Orçamento de 2022 deverá ser o menor da história

Apoie o 247

247 - O Orçamento para 2022, cujo relatório deverá ser votado pela Comissão Mista de Orçamento e em plenário nesta terça-feira (21), prevê o nível mais baixo de investimentos públicos federais já registrado no Brasil. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, os investimentos previstos somam R$ 44 bilhões.

O patamar dos investimentos públicos federais vem sendo reduzido continuamente nos últimos anos. A rubrica, que chegou a R$ 200 bilhões em 2012, foi reduzida para R$ 63 bilhões em 2016 e despencou para R$ 48 bilhões neste ano, considerando valores já corrigidos pela inflação. Segundo dados do Tesouro Nacional, o investimento líquido do governo geral (que inclui União, Estados e municípios) ficou negativo em R$ 12,2 bilhões no segundo trimestre .

“Os investimentos têm sido a variável de ajuste do teto, e não estão cortando programas ineficientes nem mexendo na remuneração de castas privilegiadas, como Judiciário e militares”, disse o diretor diretor de Planejamento e Economia da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), Igor Rocha.

Ainda conforme a reportagem, enquanto os investimentos para 2022 serão os menores da história, “o volume total de despesas sujeitas ao teto de gastos vai chegar a R$ 1,7 trilhão”. Deste total, segundo a Instituição Fiscal Independente (IFI), as despesas obrigatórias consomem 93% do montante.

