Paulo Guedes rompe oficialmente com austeridade e diz que teto de gastos é apenas um símbolo

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, rompeu nesta quinta-feira (11) oficialmente com a política de austeridade fiscal ao defender a PEC do calote nos precatórios. Para Guedes, a regra fiscal é “apenas um símbolo”.

“O teto de gastos é apenas um símbolo, uma bandeira de austeridade. Não podemos ser dogmáticos a respeito dele. A prova é que se fôssemos respeitar o teto, teria sido uma tragédia econômica e sanitária mais agravada [em 2020]. O teto é um símbolo de um sistema político que ainda não conseguiu assumir a responsabilidade pelo orçamento”, afirmou o ministro em participação no Itaú Macro Vision 2021.

O ministro Paulo Guedes, que mantém contas offshore com US$ 9,55 milhões nas Ilhas Virgens, paraíso fiscal utilizado por quem não quer declarar imposto, também disse que está bastante esperançoso com a aprovação da PEC dos Precatórios e que o governo tem reservas para pagar os indivíduos com quem tem dívida. “Evidentemente não é calote. Se você está dizendo que paga à vista tudo que está no teto e o que está fora, você dá alternativas, como pagar no ano seguinte ou com ativos. Com a quantidade de ativos que o governo brasileiro tem, não vamos ter fila”, afirmou.

