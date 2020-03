Pela primeira vez, Paulo Guedes admite o agravamento da crise econômica

Pela primeira vez o ministro Paulo Guedes (Economia) admitiu a gravidade do cenário econômico no Brasil. Em ofício enviado ao Congresso Nacional, ele pediu agilidade na pauta de reformas econômicas, sublinhando o agravamento da crise internacional e a necessidade de blindagem da economia brasileira edit

247 - No ofício dirigido aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), Guedes destacou que a aprovação das medidas de interesse do governo permitirá estímulos à economia.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "o documento elenca 19 projetos que estão em tramitação nas duas casas. Também foi enviado um anexo que totaliza 48 propostas. Entre as medidas, há a privatização da Eletrobras, a autonomia do Banco Central e as novas regras para recuperação judicial de empresas, além de novos marcos legais de gás, do setor elétrico, de ferrovias e de saneamento."

A matéria ainda acrescenta que "o ministro também pede a aprovação do pacote enviado pelo governo no fim do ano passado no chamado Plano Mais Brasil, que inclui o novo pacto federativo, a extinção de fundos e a proposta com gatilhos de ajuste fiscal para momentos de crise. “A equipe econômica monitora atentamente a evolução dos cenários internacional e doméstico. Com a continuidade de reformas estruturais que o país precisa, será possível recuperar espaço fiscal suficiente para a concessão de outros estímulos à economia”, afirma."