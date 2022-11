Pelo menos US$ 1 bilhão em fundos de clientes desaparecem na FTX

Plataforma de criptomoedas entrou com pedido de recuperação judicial nesta sexta-feira (11) edit

(Reuters) - Pelo menos US$ 1 bilhão em fundos de clientes desapareceram da plataforma de criptomoedas FTX, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto.

O fundador da plataforma, Sam Bankman-Fried, transferiu secretamente US$ 10 bilhões em fundos de clientes da FTX para a trading Alameda Research, de Bankman-Fried, disseram as pessoas à Reuters.

Uma grande parte desse total desapareceu desde então, disseram eles. Uma fonte colocou o valor perdido em cerca de US$ 1,7 bilhão. A outra disse que a diferença estava entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões.

Aclamada como plataforma confiável há apenas uma semana, a FTX entrou com pedido de recuperação judicial nesta sexta-feira (11). Em um comunicado oficial, a empresa disse que o presidente-executivo, Sam Bankman-Fried, renunciou ao cargo, mas que permaneceria na empresa para ajudar em uma transição ordenada.

A FTX também indicou que iniciaria um processo para revisar e monetizar ativos para os stakeholders. John J. Ray III foi nomeado como o novo CEO do FTX Group.

