Pesquisa encomendada pela Record mostra que 64% defendem a demissão de Paulo Guedes

247 - A permanência do ministro Paulo Guedes no cargo está cada vez mais difícil. Segundo o jornalista Mauricio Stycer, colunista do UOL, a TV Record compartilhou nesta sexta-feira (8) resultados de uma pesquisa que encomendou sobre o desempenho do ministro. Para 64% dos 1.000 entrevistados por telefone pelo instituto Realtime BigData, Jair Bolsonaro deveria demitir Guedes.

O tom crítico do noticiário na Record contra Paulo Guedes se intensificou no domingo (03), após a divulgação de que Guedes mantém R$ 51 milhões em uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Na quinta-feira (07), o "Jornal da Record" deu amplo espaço para a pichação na sede do Ministério da Economia e ao pedido de impeachment do ministro.

Nesta sexta-feira, Paulo Guedes foi escrachado no Ministério da Fazenda e agora na Faria Lima, em São Paulo.

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (6), por 310 votos a favor e apenas 142 contrários, a convocação de Paulo Guedes para que ele tente explicar por que mantém R$ 50 milhões num local usado para lavar dinheiro e sonegar impostos.

