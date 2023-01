Petrobrás corta preço do combustível de avião, mas o valor da passagem não deve cair

Apoie o 247

ICL

247 - A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) classificou como insuficiente a diminuição média de 11,6% no preço do combustível de avião para as distribuidoras anunciada pela Petrobrás nesta segunda-feira (2). A informação foi publicada pela coluna Painel, no jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com Abear reage: na comparação com 2019, o querosene de avião (QAV) "chegou a aumentar 121%, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo". "No acumulado de 2022, o QAV teve alta de 49,6%", disse a associação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.