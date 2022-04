Petrobrás e Vale pagam mais dividendos em 2021 do que todas empresas listadas na Bolsa de Valores

Apoie o 247

247 - A Petrobrás e Vale pagaram mais dividendos em 2021 do que todas empresas listadas na B3 (Bolsa de Valores) juntas. As duas empresas distribuíram R$ 146 bilhões em dividendos e juros sobre o capital próprio. As outras 226 empresas pagaram R$ 145,2 bilhões. Foi o maior dos últimos 12 anos, 76% maior que em 2020 e 22% acima dos R$ 118,7 bilhões distribuídos em 2019. As estatísticas foram publicadas nesta segunda-feira (11) pelo jornal Valor Econômico.

De acordo com a reportagem, os proventos (benefícios pagos a investidores) da Petrobras somaram R$ 72,72 bilhões, e os da Vale, R$ 73,29 bilhões, o maior montante da história da companhia.

O montante da Vale também é o maior já pago desde 2010. A companhia apareceu outras cinco vezes na lista com o maior montante pago, sendo em 2011, 2012, 2018 e 2020, com pagamentos entre R$ 11 bilhões e R$ 19 bilhões.

A Petrobras ocupou o segundo lugar na lista de empresa com o maior volume de dividendos e JCP pagos desde 2010. Em 2011, a empresa foi a maior pagadora (R$ 10,66 bilhões) em proventos.

