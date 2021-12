Petrobrás nega fala de Bolsonaro sobre redução no preço do combustível

Apoie o 247

247 - A Petrobrás negou que tenha antecipado decisões sobre reajuste de preços. A estatal afirmou que não há uma decisão tomada que ainda não tenha sido anunciada ao mercado.

O esclarecimento vem após fala de Jair Bolsonaro, que disse que o preço do combustível no país deve cair nos próximos dias.

A Petrobrás "esclarece que ajustes de preços de produtos são realizados no curso normal de seus negócios e seguem as suas políticas comerciais vigentes", disse a estatal. (Com informações do Uol).

