Petrobrás reduz preço do gás natural a partir desta segunda-feira

247 - A partir desta segunda-feira (1º), a Petrobras irá vender gás natural às distribuidoras por um preço mais baixo. Conforme anunciado pela empresa no mês passado, essa redução média de 8,1% nos preços faz parte de uma atualização trimestral prevista em contrato.

De acordo com a Petrobras, essa queda reflete as oscilações do preço do combustível, que está vinculado às variações do petróleo Brent (a principal referência internacional de preços), da taxa de câmbio e do transporte por dutos. No mês de referência, o petróleo sofreu uma queda de 8,7% e o câmbio teve apreciação de cerca de 1,1%.

A parcela do preço relacionada ao transporte do gás é atualizada anualmente no mês de maio, vinculada à variação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), e agora será atualizada em cerca de 0,2%.

Com essa atualização, o preço do gás natural vendido pela Petrobras para as distribuidoras acumulará uma redução de aproximadamente 19% no ano.

