Petrobrás vai voltar a investir no governo Lula e deve reduzir pagamento de dividendos

247 – A Petrobrás, que foi o motor dos investimentos públicos e privados no Brasil até a eclosão da Lava Jato, que criou as condições para o golpe de 2016 e para uma guinada de 180 graus na companhia, que passou a aplicar preços abusivos para remunerar acionistas, voltará a investir no futuro governo Lula. "A equipe que elabora o plano energético do governo Lula, eleito neste domingo (30), quer uma Petrobras de volta a áreas abandonadas por gestões anteriores, e com mais foco em expansão das atividades do que na remuneração aos acionistas. Defende ainda uma nova política de preços dos combustíveis e estuda a criação de um fundo de estabilização de preços, que limitaria repasses em caso de flutuações abruptas no mercado internacional", aponta reportagem do jornalista Nicola Pamplona , da Folha de S. Paulo.

"A estratégia vem sendo discutida por especialistas ligados ao setor, reunidos em um grupo liderado pelo ex-ministro da Fazenda, Aloísio Mercadante. Lula já defendeu também a retomada dos investimentos em refino e de contratações junto à indústria naval brasileira, assuntos também deixados de lado após Temer. O plano de governo do PT fala em 'abrasileirar' os preços dos combustíveis, deixando de lado o PPI (Preço de Paridade de Importação) e considerando que parcela relevante dos custos de produção é feita em moeda nacional", acrescenta o repórter.

