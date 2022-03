Petróleo dispara e sobe 10% após anúncio de sanções sobre venda de óleo russo

Apoie o 247

ICL

SYDNEY (Reuters) - Os preços do petróleo dispararam mais de 10% em negociações agitadas nesta segunda-feira, com o risco de uma proibição dos EUA e da Europa ao produto russo e atrasos nas negociações iranianas desencadeando o que está se configurando como um grande choque estagflacionário para os mercados mundiais. .

O euro ampliou sua queda e commodities de todos os tipos estavam em alta, já que o conflito Rússia-Ucrânia não mostrava sinais de esfriamento. A Rússia chama a campanha lançada em 24 de fevereiro de "operação militar especial", dizendo que não tem planos de ocupar a Ucrânia.

O Brent foi cotado US$ 12,73 mais alto, a US$ 130,84, enquanto o petróleo dos EUA subiu US$ 9,92, para US$ 125,60.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O golpe potencial para o crescimento econômico global viu os futuros de ações do S&P 500 caírem 1,1%, enquanto os futuros do Nasdaq caíram 1,4%.

Petróleo a US$ 200

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tendo subido 21% na semana passada, o petróleo Brent foi ainda mais energizado pelo risco de uma proibição do petróleo russo pelos Estados Unidos e pela Europa. "Se o Ocidente cortar a maior parte das exportações de energia da Rússia, seria um grande choque para os mercados globais", disse o economista-chefe do BofA, Ethan Harris.

Ele estima que a perda dos 5 milhões de barris da Rússia pode fazer os preços do petróleo dobrarem para US$ 200 o barril e reduzir o crescimento econômico globalmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: