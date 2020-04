Petróleo dos EUA atinge preço negativo no mercado futuro

Agência Sputnik - O preço de referência do petróleo dos EUA registrou o preço mais baixo de sua história nessa segunda-feira (20), cotado a menos de US$ 2 o barril. O preço referência para o barril de maio, no mercado futuro, é negativo.

A queda nos preços desafia o acordo alcançando na semana passada pela OPEP+ para reduzir a produção em quase 10 milhões de barris por dia a partir de maio, informa a agência de notícias AFP. O corte na oferta é uma tentativa de aumentar o preço da commodity.

Parte dos membros da OPEP+ já concordou com a formação de um comitê de monitoramento no início de maio, informou uma fonte com conhecimento do assunto à Sputnik.

O queda radical no preço também indica o impacto da pandemia de COVID-19 na economia global, que força medidas de distanciamento social e quarentena. Com muitas pessoas dentro de casa, a demanda pelo petróleo caiu.

As empresas de energia com ações na bolsa dos Estados Unidos operam em queda. A Chevron cai 1,8% e a ExxonMobil, 3,2%.

