PIB de Bolsonaro cresce menos que os de Lula, Dilma e FHC

Crescimento médio do país sob Bolsonaro deverá ser de 1,5%, enquanto com Dilma, Lula e FHC variou de 2,3% a 4,6% edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil perdeu força no terceiro trimestre deste ano e, com isso, cresceu 0,4% sobre os três meses imediatamente anteriores. O crescimento médio do país sob o governo Jair Bolsonaro (PL), portanto, de 2019 a 2022, deve ficar em 1,5%, segundo o UOL.

O desempenho é o pior se comparado aos governos de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Lula (PT) e Dilma Rousseff (PT).

No período de FHC, o País cresceu em média 2,5% de 1995 a 1998 e 2,3% de 1999 a 2002. Sob Lula, cresceu 3,5% de 2003 a 2006 e 4,6% de 2007 a 2010. Com Dilma, o crescimento foi de 2,4% de 2011 a 2014. A ex-presidente, no entanto, passou a ser sabotada por seu vice, Michel Temer, pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e outros. Ela foi impedida de governar e acabou deixando formalmente o governo em 12 de maio de 2016. Como consequência do golpismo, o PIB brasileiro recuou 3,4%. Com Temer, de agosto de 2016 a dezembro de 2018, o crescimento foi de 1,6%. No entanto, os números de Temer foram ainda piores porque ele assumiu o cargo no dia 13 de maio de 2016 e passou a aplicar o choque neoliberal, conhecido como "ponte para o futuro" já no seu primeiro dia.

O cálculo do PIB no governo Bolsonaro foi feito por Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro Ibre e pesquisadora sênior da economia aplicada do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas). Ela considerou os seguintes dados, explica a reportagem: "1,2% em 2019, queda de 3,3% em 2020, recuperação de 5% em 2021, e projeção de 3% para 2022. Os números foram somados e divididos pelo número de anos do presidente no poder para chegar ao resultado".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.