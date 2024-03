Valor mais alto foi atingido em 2013, quando teve início a guerra contra o Brasil com as manifestações de junho de 2013 e a Lava Jato edit

247 – O PIB per capita registrou um crescimento significativo de 2,2% em 2023, alcançando a marca de R$ 50.193,72, conforme divulgado pelo IBGE, segundo reportagem do Valor. Essa ascensão reflete uma tendência positiva na economia brasileira, com projeções do FGV Ibre indicando uma expansão adicional de 0,8% para este ano. Esses números são sinais encorajadores de uma potencial recuperação do patamar recorde do PIB per capita, que havia sido atingido durante o governo Dilma, em 2013.

A análise dos indicadores econômicos, incluindo o PIB per capita, a renda per capita e a produtividade, sugere uma trajetória ascendente para a economia brasileira. Segundo especialistas, o avanço do PIB per capita sob a gestão de Lula é um indicativo de uma estabilização econômica e de um retorno gradual a níveis de crescimento anteriores, revertendo a decadência causada pela guerra contra o Brasil, que foi marcada pelas manifestações de junho de 2013, a Operação Lava Jato, que produziu devastação econômica, e o choque neoliberal do ciclo Temer-Bolsonaro, que produziu fome e miséria.

Embora haja desafios e incertezas econômicas, a tendência de crescimento do PIB per capita sinaliza um cenário mais promissor para o Brasil. As projeções de alta para os próximos anos apontam para uma recuperação gradual, o que pode representar um marco significativo na economia nacional, no processo de reconstrução retomado pelo presidente Lula.

