Plano de Lula prevê uso de bancos públicos no fomento ao desenvolvimento

247 – O plano de governo da chapa Lula-Alckmin prevê um novo papel para os bancos públicos, como BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. "O plano para eventual novo governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá prever o uso de bancos públicos para tentar retomar o crescimento econômico. Uma das propostas em discussão por integrantes da campanha petista é que BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), Banco do Brasil e Caixa possam criar um fundo com recursos para garantir empréstimos de empresas privadas. Esse fundo, portanto, funcionaria como fiador para que empresas brasileiras possam captar dinheiro com instituições financeiras nacionais e também do exterior", informam os jornalistas Thiago Resende e Lucas Marchesini , na Folha de S. Paulo.

"Esses bancos não devem atuar apenas com a oferta de crédito. Existem outros mecanismos como a constituição de um fundo garantidor para dar mais segurança para empresas privadas tomarem crédito", disse o deputado Alexandre Padilha (PT-SP), ex-ministro de Lula, que tem sido escalado pela campanha para fazer a interlocução com agentes do mercado financeiro. "O ex-presidente Lula quer estimular o crédito para micro e pequenas empresas, que são as que mais têm dificuldade para ter acesso a esses recursos. Outra prioridade é a inovação tecnológica", disse ainda Padilha.

