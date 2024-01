Plano industrial do governo Lula prevê o desenvolvimento de foguete hipersônico

Apoie o 247

247 - O novo Plano industrial de R$ 300 bilhões do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prevê cerca de R$ 52,8 bilhões em projetos para a Defesa, como o Radar M 200 Multimissão e o foguete de decolagem para veículo hipersônico - aqueles que podem atingir qualquer velocidade acima de Mach 1 (1.235 km/h) até Mach 5 (6.175 km/h).

O M200 é um radar transportável, de média altura, capaz de operar em vigilância, busca e orientação de tiro. Tem capacidade para acompanhar múltiplos alvos aéreos simultâneos voando a distâncias de até 200 quilômetros (km), em altitudes de até 20 km.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandado por Geraldo Alckmin, o governo federal pretende "alcançar autonomia na produção de 50% das tecnologias críticas de maneira a fortalecer a soberania nacional".

"Será dada prioridade para ações voltadas ao desenvolvimento de energia nuclear, sistemas de comunicação e sensoriamento, sistemas de propulsão e veículos autônomos e remotamente controlados", afirmou a pasta.

