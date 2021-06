Prazo para o saque do PIS/Pasep termina dia 30

Para ter acesso ao benefício, o trabalhador precisa preencher alguns requisitos, como ter ganhado no máximo dois salários mínimos por mês em média e estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos edit

247 - O prazo para o saque de até R$ 1.100 do abono salarial do PIS/Pasep termina na quarta-feira (30) da próxima semana. O abono é destinado para quem trabalhou com carteira assinada no ano anterior ou como funcionário público. Os valores variam de acordo com o tempo trabalhado. As informações foram divulgadas pela Gazeta do Povo.

Para ter acesso ao benefício, o trabalhador precisa preencher alguns requisitos, como ter ganhado no máximo dois salários mínimos por mês em média e estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos. A empresa empregadora também tem de informar os dados corretamente ao governo.

No caso do funcionário de empresa privada, que recebe o PIS, pode consultar se tem direito ao abono no aplicativo Caixa Trabalhador ou pelo telefone de atendimento da Caixa Econômica Federal - 0800 726 0207.

O servidor público, que recebe o Pasep, pode fazer consultas pelos canais de atendimento do Banco do Brasil. Nas capitais e regiões metropolitanas o telefone é o 4004-0001. nas demais cidades, o contato é o 0800 729 0001. Os deficientes auditivos devem ligar para o 0800 729 0088.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.