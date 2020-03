Preço do petróleo cai 30% e semana pode ter crash no mercado financeiro

Esta semana será também dramática no mercado financeiro, depois que o fracasso de uma negociação entre Rússia e Opep provocou queda de 30% nos preços do petróleo. Índices futuros de ações já apontam para novas quedas recordes edit

247 – Os brasileiros que investem em ações, especialmente da Petrobrás, podem se preparar para quedas recordes nos preços dos ativos nesta segunda-feira. Isso porque os preços do petróleo registraram queda de 30% neste domingo – a maior da história – depois que a Rússia, de Vladimir Putin, se negou a conter sua produção para elevar os preços do barril. Antes cotado a US$ 45, ele agora é negociado ao redor de US$ 30 – o que afetará duramente as ações da Petrobrás, assim como de todas as commodities.

A tendência é de queda acentuada nos bolsas de todo mundo e de nova alta do dólar no Brasil – o que ampliará a pressão sobre Jair Bolsonaro, que entregou um pibinho de 1,1% em seu primeiro ano e, ao lado de Paulo Guedes, se mostra incapaz de administrar a questão cambial. Não será surpresa se, de fato, o dólar se aproximar de R$ 5 no Brasil. Abaixo, tweets da economista Laura Carvalho e do jornalista Leonardo Attuch:

