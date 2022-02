Preço do petróleo dispara e moeda russa derrete

Valor do barril voltou a superar US$ 100 e o rublo caiu quase 30% edit

TÓQUIO (Reuters) - O petróleo bruto saltou enquanto o rublo caiu quase 30% para uma mínima recorde nesta segunda-feira, depois que nações ocidentais impuseram novas e duras sanções à Rússia por sua invasão da Ucrânia, incluindo o bloqueio de alguns bancos do sistema global de pagamentos SWIFT.

A demanda por portos seguros impulsionou os títulos junto com o dólar e o iene, enquanto o euro afundou depois que o presidente russo, Vladimir Putin, colocou as forças armadas nucleares em alerta máximo no domingo, o quarto dia do maior ataque a um estado europeu desde a Segunda Guerra Mundial. consulte Mais informação

O aumento das tensões aumentou os temores de que o fornecimento de petróleo do segundo maior produtor do mundo possa ser interrompido, elevando os futuros de petróleo Brent em US$ 4,21 ou 4,3%, para US$ 102,14. Os contratos futuros de petróleo bruto do West Texas Intermediate (WTI) subiram US$ 4,58 ou 5,0%, a US$ 96,17 por barril.

"Estou dizendo aos clientes que tudo o que sabemos com certeza é que os preços da energia serão mais altos e haverá alguns beneficiários", disse John Milroy, consultor financeiro da Ord Minnett em Sydney.

"É um velho clichê, mas é verdade que a incerteza impulsiona os movimentos em ambas as direções."

As ações da Ásia-Pacífico caíram depois de passar a sessão da manhã principalmente no verde, colocando-as em linha com as quedas dos futuros de ações dos EUA e da Europa.

O Nikkei 225 do Japão (.N225) caiu 0,25%, enquanto os blue chips chineses (.CSI300) caíram 0,36%. O benchmark da Austrália (.AXJO), no entanto, subiu 0,64%, impulsionado pelas ações de energia.

O índice de ações regionais da MSCI (.MIAP00000PUS) perdeu 0,58%.

Os futuros de ações emini dos EUA apontavam para uma queda de 2,35% no reinício, enquanto os futuros pan-europeus do EURO STOXX 50 caíram 3,90%. Os futuros do FTSE caíram 1,21%.

"Tivemos uma enxurrada de informações muito negativas no fim de semana", disse Kyle Rodda, analista de mercado da IG Australia. "Estamos falando de riscos de estabilidade financeira e polvilhe sobre isso a ameaça de uma guerra nuclear."

"A volatilidade é aumentada", disse ele. "A ação do preço é incrivelmente instável."

O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu cerca de 9 pontos base para 1,89%, e os rendimentos equivalentes australianos recuaram cerca de 6 pontos base para 2,177%.

O euro caiu 1,1%, para US$ 1,11465 e 1,1%, para 128,785 ienes, enquanto os dólares australianos e neozelandeses, sensíveis ao risco, caíram 0,78% e 0,88%, respectivamente.

O rublo caiu 29,67%, para um recorde de baixa de 119,5 por dólar.

O ouro subiu mais de 1% para cerca de US$ 1.909 sob demanda pelos ativos mais seguros.

"Essa volatilidade continuará por um tempo ainda, até que a poeira baixe", disse Shane Oliver, economista-chefe da AMP Capital.

Enquanto isso, "os mercados vão oscilar de manchete em manchete", disse ele.

