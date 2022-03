Preços do gás disparam na Europa e atingem novo recorde histórico

Apoie o 247

247 - Os preços do gás no mercado futuro para abril na Holanda ultrapassaram US$ 3.400 por 1.000 metros cúbicos, ou mais de US$ 300 por megawatt-hora em termos domésticos na manhã desta segunda-feira (7), segundo dados da bolsa ICE de Londres, informa RT.

Os preços continuam a crescer à medida que os participantes do mercado temem o resultado da ofensiva militar russa na Ucrânia. Enquanto isso, a gigante estatal russa de energia e grande exportadora de gás Gazprom disse nesta segunda-feira que continua a fornecer rotineiramente gás russo para trânsito para a Europa através do território da Ucrânia.

“A Gazprom fornece gás russo para trânsito pelo território da Ucrânia no modo regular, de acordo com os pedidos dos consumidores europeus [no valor de] 109,6 milhões de metros cúbicos para 7 de março”, disse o representante oficial da Gazprom, Sergey Kupriyanov, a repórteres.

Ainda assim, existem temores de que a crise na Ucrânia possa levar a uma interrupção nas entregas de gás russas, seja devido a possíveis danos ao oleoduto ou resultante de sanções impostas a Moscou por estados ocidentais que não apoiam a operação.

