Presidente do Banco Central não é infalível, diz Bernardo Mello Franco

247 – O jornalista do Globo, Bernardo Mello Franco, fez uma crítica às vozes do mercado financeiro que tratam Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, como um personagem acima do bem e do mal. "O Brasil pratica a maior taxa de juro real do mundo. Isso dificulta a abertura de negócios, a geração de empregos e a retomada do crescimento. Ninguém deseja um repique da inflação, mas questionar a política monetária não deveria ser proibido. Por mais que o mercado goste do presidente do BC, ele também não está acima do bem e do mal. A infalibilidade é um dom dos papas, não dos economistas —ainda que alguns pareçam certos do contrário", escreve ele, em sua coluna .

"Em tese, a independência do BC deveria blindá-lo de pressões e paixões políticas. Na prática brasileira, a teoria é outra. Campos Neto foi votar duas vezes de camisa da seleção, traje indefectível dos bolsonaristas. Nem o 8 de janeiro o convenceu a deixar o grupo de mensagens 'Ministros Bolsonaro', onde trocava figurinhas com ex-colegas como Damares Alves e Augusto Heleno", prossegue.

