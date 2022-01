Presidente do BC é "irresponsável e cara de pau", diz Gleisi sobre justificativas para estouro da meta inflação

Presidenta do PT rebateu Campos Neto lembrando da política abusiva de preços da Petrobrás e da desvalorização do real, ambas praticadas pelo governo Bolsonaro edit

247 - A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, criticou as justificativas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para o estouro da meta de inflação, que fechou 2021 em 10,06%, quase o dobro do teto da meta estipulada pelo governo para o ano, de 5,25%.

Pelo Twitter, Gleisi lembrou da política abusiva de preços de combustíveis praticada pela Petrobrás e da desvalorização do real. "Governo dolarizou preço dos combustíveis para enriquecer acionistas da Petrobrás às custas do povo. Real desvalorizado em país estagnado piorou tudo. E presidente do Banco Central diz que inflação foi importada. Não é 'independente'. É irresponsável e cara de pau", criticou a presidenta petista.

Em carta aberta enviada nesta terça-feira ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para justificar o descumprimento da meta de inflação em 2021, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o resultado foi motivado por forte elevação nos preços de bens, tarifa adicional de energia elétrica e desequilíbrios entre oferta e demanda com gargalos nas cadeias produtivas.

No documento, Campos Neto ressaltou que o movimento de alta nos preços foi um fenômeno global que atingiu a maioria dos países avançados e emergentes.

