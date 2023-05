Presidente do conselho do Bradesco pede paciência a críticos da política fiscal

Luiz Carlos Trabuco falou na abertura do conselho econômico do governo Lula e disse que Brasil não pode ser refém de dogmas edit

Apoie o 247

Google News

247 — Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco, afirmou nesta quinta-feira (4) que é necessário adotar medidas econômicas mesmo em condições menos favoráveis e criticou economistas que são inflexíveis em relação à política fiscal.

Ele pediu flexibilidade e paciência aos críticos e observadores em relação às políticas fiscal e monetária do país. “Apelamos por uma visão flexível, pedimos paciência para os críticos e observadores em relação às nossas políticas fiscal e monetária”, afirmou.

Trabuco destacou que o custo de capital do Brasil é alto, o que dificulta a atuação da indústria, do comércio e do agronegócio. Ele defendeu a reflexão sobre a não espera pelas condições macroeconômicas ideais para agir e pediu que não sejamos reféns de dogmas.

“Peço aqui uma reflexão, meus caros colegas conselheiros: não se trata de esperar pelas condições macroeconômicas ótimas, ideais para ponto de partida. Nós não podemos ser reféns de dogmas, como mostra o histórico de superação das crises que o século 21 teve, crise de 2008, a pandemia, a guerra. Não podemos ficar presos a dogmas acreditando naquilo que o livro possa ditar”, disse.

A declaração foi dada no evento de instalação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável do governo federal, recriado pelo presidente Lula. O conselho tem 246 integrantes, incluindo banqueiros, empresários, influenciadores e representantes de grandes associações.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.