Programa de Doria fala em privatizar Banco do Brasil e fatiar a Petrobrás

247 – O candidato do PSDB à presidência da República, João Doria, pretende apresentar um programa ultraliberal na disputa presidencial de 2022, com a privatização do Banco do Brasil e a venda por partes de ativos da Petrobrás. “Nossa visão é que não há necessidade de termos duas instituições financeiras públicas e que há margem para termos ganhos de eficiência preservando as diversas atividades desempenhadas pelos dois bancos, mas com uma estrutura mais eficiente”, afirmaram, em nota enviada ao jornal Estado de S. Paulo , os economistas Henrique Meirelles, Ana Carla Abrão, Zeina Latif e a advogada Vanessa Rahal Canado.

Doria também disse em entrevista à Bandeirantes que “o Banco do Brasil será privatizado”. Na visão do pré-candidato, a Caixa, que hoje é responsável pelo financiamento habitacional e por programas sociais, pode, por exemplo, acumular funções que são do BB, como o “crédito rural”. “A Caixa Econômica Federal pode cumprir o papel institucional para a área de habitação, para o agronegócio, para o empréstimo para o micro e pequeno empreendedor”, disse o tucano.

Sobre a Petrobrás, ele sugeriu o fatiamento, a venda de ativos e a criação de um fundo regulador que balize o preço do combustível. “Haverá uma modelagem bem feita e profunda para garantir que a Petrobras possa cumprir um novo papel em sua história nas mãos da economia privada. Ela não terá o mesmo tamanho que tem hoje. Será fatiada. As empresas que vencerem o leilão terão que mensalmente aportar recursos a um fundo de compensação que será um colchão a cada vez que tivermos aumentos mais expressivos no barril de petróleo no plano internacional”, afirmou.

