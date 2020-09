PSOL aciona MPF contra Guedes e BTG por venda da carteira de crédito do Banco do Brasil

Bancada do PSOL protocolou uma representação contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ex-presidente do Banco do Brasil, Rubem de Freitas Novaes, e o representante do BTG Pactual por possíveis irregularidades na venda da carteira de crédito do BB por apenas 12,8% do valor edit

Revista Fórum - A bancada do PSOL protocolou na noite de sexta-feira (11) uma representação no Ministério Público Federal (MPF) contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ex-presidente do Banco do Brasil, Ruben de Freitas Novaes, e o representante legal do BTG Pactual por possíveis irregularidades na venda de carta de crédito por apenas 12,8% do valor, com uma possibilidade de recuperação de 70%.

Conforme revelado pela jornalista Fabíola Salani, na Fórum, na terça-feira, o Banco do Brasil vendeu ao BTG Pactual uma carta de crédito que estava avaliada em R$ 2,9 bilhões por apenas R$ 371 milhões. O BTG Pactual tem entre seus fundadores o ministro da Economia, Paulo Guedes.

A negociação suscitou dúvidas e preocupações tanto do Sindicato dos Bancários de SP quanto da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB) e uma fonte do mercado financeiro ouvida pela Fórum afirmou ainda que o BTG está de olho em outras duas carteiras de crédito, de cerca de R$ 1,6 bilhão cada, que atualmente estão sob os ativos da Previ, o fundo de previdência dos funcionários da instituição.

