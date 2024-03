Quaest: 46% acreditam que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses

Para 38%, a economia no Brasil piorou nos últimos 12 meses, enquanto para 34% ficou do mesmo jeito e para 26% melhorou edit

247 - Pesquisa Quaest divulgada pelo g1 nesta quarta-feira (6) mostra que 51% dos entrevistados aprovam o trabalho do presidente Lula (PT). Por outro lado, 46% desaprovam sua gestão. Entretanto, o estudo não se restringiu apenas à popularidade do presidente. A pesquisa também mapeou a percepção dos entrevistados em relação à economia brasileira. Segundo os dados coletados, para 38% dos entrevistados, a economia piorou nos últimos 12 meses, enquanto 34% afirmaram que permaneceu no mesmo patamar e 26% acreditam que houve uma melhora. Comparativamente à pesquisa anterior, houve um crescimento de 7 pontos percentuais entre aqueles que perceberam uma piora na economia e uma queda de 8 pontos percentuais entre os que relataram uma melhora.

O olhar para o futuro econômico também foi objeto de análise. Dos entrevistados, 46% expressaram a expectativa de que a economia irá melhorar nos próximos 12 meses, enquanto 31% acreditam que irá piorar e 19% creem que permanecerá estável. Por fim, 4% não souberam ou não responderam. Comparando com a pesquisa anterior, houve uma queda de 9 pontos percentuais entre aqueles que acreditam que a economia terá uma melhora.

A pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre os dias 25 e 27 de fevereiro, em 120 municípios do país. Encomendada pela Genial Investimentos, apresenta uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

